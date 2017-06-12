Бывший российский супербоец UFC: Я в шаге от катастрофы

За три недели до большого бойцовского вечера Fight Night Лайф поговорил с участником главного поединка 32-летним Али Багаутиновым — единственным представителем России, дравшимся за чемпионский пояс самой престижной промоутерской компании в мире.

Напомним, в конце апреля этого года Багаутинов провёл первый поединок в российском промоушене после возвращения из UFC, в котором потерпел тяжёлое поражение от американца Тайсона Нэма.

30 июня Багаутинов попробует вернуть себе былые лавры. В Новосибирске на турнире Fight Nights Global 69 в главном поединке вечера он сразится с другим представителем наилегчайшей весовой категории (до 57 кг. — Прим. Лайфа) — 31-летним бразильцем Педро Нобре.

В разговоре с Лайфом Багаутинов вспомнил бой против Тайсона, отметив, что тогда удача была на стороне американца и лишь она решила исход поединка.

— Я не считаю, что у меня чёрная полоса в карьере. Если вы смотрели мой предыдущий бой, то знаете, что я выглядел гораздо сильнее соперника на протяжении всего поединка. У Тайсона был только один шанс в клетке, шанс на лаки-панч. И он им воспользовался, — сказал боец.

Перед встречей с Нобре Багаутинов отошёл от бойцовской традиции распыляться в угрозах сопернику. Россиянин признался, что в случае поражения его дальнейшая карьера будет под большим вопросом.

— Я понимаю, что стою в шаге от катастрофы. Бой против Педро многое решит в моей карьере, станет поворотным, — заявил Али. — Конечно, я сделаю всё для победы, но не буду сейчас кричать, что сотру бразильца в порошок, перееду его или что там ещё принято говорить в таких случаях?! (Смеётся.)