Козловский и Михалков нашли героев для своего фильма на родине Жиркова

Актёр Данила Козловский, сыгравший Валерия Харламова в "Легенде № 17", весной будущего года дебютирует как сопродюсер и режисcёр. В съёмках его фильма "Тренер" приняли участие игроки, тренеры и персонал ФК "Тамбов".

Сюжет фильма прост, даже избит, но такое работает. Звезда сборной России не реализует в важнейшем матче пенальти, завершает игровую карьеру и уезжает в провинциальный город. Там, далеко от Москвы, вдали от топ-клубов и тусовки, он начиная карьеру тренера. Будут трудности, разочарования, победы, слёзы, пот, грязь, кровь, успех.

Один из продюсеров фильма — Никита Михалков. В прокат киноленту хотят выпустить в апреле будущего года. Козловский играет тренера, а его помощниками на пути к успеху в новой профессии стали игроки футбольного клуба "Тамбов". В Новороссийск, где шли съёмки, приезжали главный тренер тамбовчан Андрей Талалаев, спортивный директор Павел Худяков, три футболиста "основы" тамбовчан, в том числе Марат Быстров.

Этот парень стал открытием весенней части сезона во втором по силе дивизионе нашего футбола. Его история очень редкая. Полтора года назад он был военнослужащим, десантником, бегая по полям и дорогам с автоматом и в берцах, а этим летом может стать игроком РФПЛ. Если, конечно, "Тамбов" отпустит, получив взамен деньги. В услугах Марата заинтересованы "Локомотив" и "Динамо", в родном Казахстане, где Быстров жил до 15 лет, за ним следят два топа — "Кайрат" и "Астана".

Правда, согласившись уехать на историческую родину, россиянин (Марат живёт в небольшом городке близ Челябинска) превратится в нашей лиге в легионера. Но Козловский был весьма впечатлён "лайф-стори" Быстрова, лично попросив парня приехать во время отпуска на съёмочную площадку.

Вместе с ним в Новороссийске, став героями кинофильма Михалкова и Козловского, побывали парни из клубной "молодёжки" (в Тамбове работает крупный интернат, в распоряжении которого есть даже крытый манеж) и персонал команды ФНЛ.

Производство фильма, который получил одобрение и деньги Роскино, планируется завершить в марте будущего года. "Тамбов" Козловскому порекомендовали в РФС, куда Данила обратился за помощью, коротко рассказав суть сценария. У команды, которая остановилась этой весной буквально в одном забитом голе от "стыков" и возможного выхода в Премьер-лигу, история восхождения схожа с историей киношной команды Михалкова — Козловских: с нуля — вверх. Клуб с родины Юрия Жиркова начинался на деньги бизнесменов. Эти люди сначала выстроили школу, потом превратили её в академию, сделав номером один в Черноземье. Команда играла в любительской лиге, а потом заменила в профи "Спартак" (Тамбов), потерявший доверие у властей Тамбовской области. Губернатор в прошлом году пригласил на пост гендиректора Георгия Ярцева, легенду "Спартака". И пока земляки Жиркова двигаются только вперёд и вверх.

#фктамбов на сьемках #тренерфильм с @danilakozlovsky ⚽ Публикация от ПФК "Тамбов" (@pfctambov) Июн 7 2017 в 5:44 PDT

Марат Быстров — крайний правый в нижнем ряду.

Кстати, ещё одним героем ленты, видимо, станет, экс-футболист и спортивный ведущий Евгений Савин. Стильный футболист анонсировал скорый дебют в кино.

Дебют в кино не за горами. #тренерфильм Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Savin Evgeny (@sava9) Июн 11 2017 в 4:45 PDT

Фильм "Тренер" — однозначный успех клуба ФНЛ, пусть и не совсем спортивный. Да и событие для всего российского футбола, которому ярких акций явно не хватает.

Данила Козловский приезжал в Тамбов. Он ради понимания игры № 1 на планете Земля, её атмосферы (игры, а не Земли), сидел в полной экипировке клуба на скамейке запасных во время одного из матчей турнира ФНЛ. Забавно, но киношного Харламова никто не узнал — так "загримировали", надев очки, кепку и спортивный костюм. Позже Данила несколько раз встречался с командой и её руководством в Москве, на играх. Итог: ждём "Тамбов" в кино!

Говорят, будет патриотично, ярко и интересно.