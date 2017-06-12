Неймар обошёл Месси и Роналду

25-летний нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии стал самым дорогим футболистом по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

По информации, размещённой на официальном сайте центра, рейтинг игроков сформирован после скрупулёзного анализа их производительности, международного статуса, договора, возраста и положения.

Таким образом, стоимость Неймара CIES оценили в €210,7 миллиона. На втором и третьем местах оказались английские футболисты "Тоттенхэма" — 21-летний полузащитник Деле Алли (€155,1 миллиона) и 23-летний форвард Гарри Кейн (€153,6 миллиона) соответственно.

Друг и одноклубник Неймара Лионель Месси занял лишь четвёртую строчку (€151,7 миллиона). А извечный соперник аргентинца из мадридского "Реала" Криштиану Роналду не вошёл даже в десятку и расположился на 11-м месте (€112,4 миллиона).