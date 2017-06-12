Неймар обошёл Месси и Роналду

По информации, размещённой на официальном сайте центра, рейтинг игроков сформирован после скрупулёзного анализа их производительности, международного статуса, договора, возраста и положения.
Таким образом, стоимость Неймара CIES оценили в €210,7 миллиона. На втором и третьем местах оказались английские футболисты "Тоттенхэма" — 21-летний полузащитник Деле Алли (€155,1 миллиона) и 23-летний форвард Гарри Кейн (€153,6 миллиона) соответственно.
Друг и одноклубник Неймара Лионель Месси занял лишь четвёртую строчку (€151,7 миллиона). А извечный соперник аргентинца из мадридского "Реала" Криштиану Роналду не вошёл даже в десятку и расположился на 11-м месте (€112,4 миллиона).
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