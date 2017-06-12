Жулиано посоветовал всем бразильцам увидеть белые ночи Петербурга

27-летний нападающий "Зенита" в интервью бразильскому изданию Zero Horа рассказал о жизни в Северной столице.

— Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Тут больше движения, чем в Порту-Алегри и Куритиба, в которых я раньше жил. Это очень красивый и исторический город. Есть музеи и много хороших ресторанов. Легко можно найти людей, говорящих на английском языке. А ещё здесь бывают белые ночи. 24 часа в сутки на улице светло и не темнеет! Тем, кто этого никогда не видел, стоит приехать и посмотреть на это вживую, — отметил Жулиано.

Отметим, что сейчас Жулиано находится в расположении сборной Бразилии. В "Зените" он играет с лета 2016 года. За это время он провёл 38 игр и забил 17 голов.