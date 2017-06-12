"Спартак" готов усилиться 20-летним ивуарийцем из "Лиона" за 10 млн евро

СМИ сообщают об интересе красно-белых к нападающему молодёжных сборных Франции и сборной Кот-д'Ивуара Максвеллу Корне.

По информации источника, московский клуб уже достиг предварительной договорённости с "Лионом", который не против продать за 10 миллионов евро игрока, купленного два года назад за 200 тысяч — у "Меца". Однако сам Корне пока считает главным приоритетом игру в чемпионате Франции.

За три сезона в "Лионе" Корне сыграл 94 матча и забил 22 гола. Форвард выступал во всех юношеских и молодёжных французских сборных, однако в этом году дебютировал в основной сборной Кот-д'Ивуара. Что интересно, летом 2016 года Корне продлил свой контракт с клубом на 5 лет.