Ибрагимович в ближайшие дни может стать игроком "Лос-Анджелес гэлакси"

Как сообщает Yahoo, выдающийся шведский футболист находится на финальной стадии обсуждения контракта с новым клубом.

Ранее 35-летний Златан Ибрагимович выступал за "Манчестер юнайтед". Соглашение с клубом Английской премьер-лиги было рассчитано всего на один сезон. МЮ предложил продление контракта Златану, но футболист отказался.

Напомним, что в матче Лиги Европы против "Андерлехта" (Бельгия) Ибрагимович порвал крестообразные связки на правом колене и выбыл на девять месяцев.

В МЮ швед выступает с начала этого сезона. За это время он провёл 46 матчей, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.