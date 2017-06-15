Как наш гандболист привёл к победе в Лиге чемпионов русский клуб из Македонии

Собеседником Лайфа стал игрок македонского "Вардара" и сборной России по гандболу, впервые в карьере завоевавший титул победителя Лиги чемпионов, — Тимур Дибиров.

В России, да и во многих других странах мира, спорт номер один — это, конечно, футбол. Да простят меня фанаты хоккея и баскетбола. Но есть государство, где первое место в сердцах болельщиков занимает… гандбол. Это Македония. И на днях команда из Скопье "Вардар" отплатила своим преданным фанатам за веру и поддержку — выиграла престижную Лигу чемпионов. Впервые в своей истории!

Одним из творцов этой грандиозной победы стал игрок сборной России Тимур Дибиров. Об удивительной истории любви и жизни в Македонии Тимура и трёхкратной чемпионки мира Ирины Полторацкой мы уже писали. Выбор столь необычной страны в качестве нового места жительства объясняется тем, что "Вардар" — по сути русский клуб. Его владельцем является российский бизнесмен и руководитель одной из букмекерских компаний Сергей Самсоненко, в штате работает несколько россиян, да и в составе команды их сразу трое.

Сын попросил забить семь голов — я так и сделал!

По словам Тимура, первым, кого он услышал в трубке телефона, был его малолетний сын Мурад.

— Я услышал голос сына сразу после финального матча, — вспоминает 33-летний Тимур. — Он был безумно счастлив и горд! Его слова меня потрясли: "Папа, я аж вспотел! Ты же порвал всех!" Скажу по секрету, когда я уезжал на матч, сын меня попросил: "Папа, забей там семь голов". Так всё и случилось! Судьба или мистика… Не знаю.

(Интересно, что протокол финала Лиги чемпионов зафиксировал только шесть голов россиянина, но тот настаивает на семи. — Прим. автора).

С Днём Рождения Мурик5 лет Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Мар 9 2017 в 12:54 PST

— Тимур, растёт будущий чемпион?

— Я бы очень хотел, чтобы мой сын стал спортсменом, причём абсолютно неважно, каким видом спорта он будет заниматься. Можно сказать, это моя мечта. Поэтому каждый разговор сына о спорте меня очень воодушевляет, а уж тем более меня радует, когда он так восхищённо говорит о моих достижениях.

Ready to Final @ehfcl Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Июн 3 2017 в 1:47 PDT

Поговорить с Тимуром нам удалось, когда он приехал в Грецию, где вот уже некоторое время его дожидается семья — супруга Ирина Полторацкая и двое детей. До этого связаться с чемпионом было просто невозможно.

— В Македонии нас встречали, как героев, — восхищается Тимур. — В аэропорту собралось около пяти тысяч человек, двести тысяч — на площади в центре Скопье, а по пути на улицах нас приветствовали ещё десятки тысяч болельщиков. Это сложно описать словами! Кругом были файеры, атрибутика "Вардара", разукрашенные лица…

Однако больше всего меня потрясло другое. По пути из аэропорта в город мы встретили пожилого мужчину лет 85. Он стоял возле своего дома у дороги, склонившись перед нами, словно отдавал дань уважения. В этом его жесте чувствовалась любовь, гордость за свою страну и бешеный патриотизм. Низкий поклон!

— Не припомню, чтобы в России так радовались победам гандболистов… У нас с футболистами носятся.

— В каждой стране есть свои приоритетные виды спорта и, может быть, правильно, что у нас "носятся" с футболом. Это была какая-то фантастика, когда люди сходили с ума после победы "Спартака" в чемпионате страны. Столько в этом во всём было любви и гордости. Болельщики в едином порыве выбежали на стадион, ликовали, да что там — весь город праздновал!

С другой стороны, приоритет не означает узкопрофильность. В нашей стране во многих видах спорта большие традиции, и это уж точно нельзя оставлять без внимания. Есть ведь не только футбол…

Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Июн 4 2017 в 1:10 PDT

В моей жизни было не так много финалов, но я не проиграл ни одного

В решающем матче "Вардар" обыграл "ПСЖ" со счётом 24:23. Поединок был крайне напряжённым, однако это только придало сил македонской команде.

— Накал страстей был колоссальным, до последнего было непонятно, кто станет триумфатором Лиги чемпионов, но эта ситуация только придавала желания бороться. Спорт не любит слабость и поощряет отвагу.

В моей жизни было не так много финалов, но я не проиграл ни одного, потому что ребёнком мечтал об этом. Знаете, наверное, это мой козырь — чем тяжелее матч, тем лучше я играю и свободней себя чувствую на паркете. В общем, хотел мечту — разбирайся с ней сам! (Смеётся.)

— Тимур, что вы почувствовали после финального свистка?

— Опустошение и гордость за свою семью, фамилию, Родину, которой я действительно горжусь. Не за вершину карьеры, а за то, что, взвалив на себя большую ношу, смог её не просто поднять, а понести. Спасибо близким за веру.

Good morning Champions Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Июн 5 2017 в 2:19 PDT

— В чём секрет успеха клуба, по-вашему? В трёх русских игроках команды — Данииле Шишкарёве, Тимуре Дибирове и Александре Деревене, — или, может быть, в достойных призовых?

— Точно уж не в русских игроках или в каких-то материальных благах. (Смеётся.) Всё дело в сплочённости коллектива, причём не только игроков, руководства и тренеров, а всего обслуживающего персонала, каждого уборщика, официанта, водителя и, конечно, фанатов.

"Вардар" — это семья, которая насчитывает миллионы болельщиков, и то, как нас встретили дома — яркое тому доказательство. Я уверен, ни один гандбольный клуб мира не сможет похвастаться такой народной любовью.

После того, как Европа стала свидетелем горячего приёма "Вардара", официальная страница Лиги чемпионов, а также сайт европейской федерации гандбола написали следующее: "ЭТО СКОПЬЕ!" Знаете, наверное, каждый игрок мечтает пережить в своей жизни подобное. В тот момент мы все чувствовали себя Лебронами Джеймсами на параде в Кливленде после фантастической серии с "Голден Стейт".

Даааааа⚫️ Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Июн 4 2017 в 11:51 PDT

Не поздравила только федерация гандбола России

Едва "Вардар" ступил на родную землю, жизнь Тимура Дибирова закрутилась волчком, только сейчас, в Греции, с семьёй, спортсмен может вздохнуть спокойно.

— Всё на самом деле началось уже в раздевалке: шампанское лилось рекой, дымили сигары. В Македонии нас сразу принял президент страны Георге Иванов, вручил ордена за заслуги, на следующий день был приём у премьер-министра страны. Нас поздравили спонсоры, в общем, все! Не поздравила нас — троих россиян в команде — только федерация гандбола России. Видимо, у нас в стране гандбол настолько непопулярен, что непопулярен даже в самой федерации.

— Обидно? В российской прессе несколько строк всё-таки уделили победе "Вардара".

— Немного жаль, потому что отдельные люди меня, конечно, поздравили. Например, Владимир Максимов (на протяжении многих лет тренер сборной России и клуба "Чеховские медведи". — Прим. Лайфа), мои детские тренеры — Алексей Гумянов и его супруга Татьяна Гумянова, а также главный тренер мужской сборной Дмитрий Торгованов.

President or Macedonia Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Июн 6 2017 в 7:02 PDT

Поздравила супруга и Ирина Полторацкая, трёхкратная чемпионка мира по гандболу и серебряный призёр Игр в Пекине:

— Я очень горжусь мужем! Он заслужил эту победу своей тяжёлой работой. Мне всегда было больно видеть, как он упорно тренируется, с каким желанием трудится над собой, а победы всё не приходят и не приходят.

В этот раз сложились все кусочки пазла, и Тимур наконец счастлив в своей карьере.

Публикация от Timur Dibirov (@timurdibirov31) Май 18 2017 в 5:03 PDT

Кстати, болельщики "Вардара" намерены сделать день победы команды в Лиге чемпионов официальным праздником в Македонии.