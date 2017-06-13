Футболист Миранчук пропустил тренировку сборной России из-за экзаменов

21-летний полузащитник национальной команды и московского "Локомотива" Алексей Миранчук не принял участия в тренировке остальных игроков Станислава Черчесова.

Занятие началось в 11:00 в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. В тренировке участвовал 21 футболист. Если Миранчук вообще не появился на поле, то другой полузащитник сборной, Александр Головин, провёл вместе с командой только растяжку, после чего начал бегать вокруг поля отдельно от остальных.

Позже пресс-атташе сборной России пояснил журналистам, почему два футболиста не занимаются в общей группе.

— Миранчук пропускает тренировку, потому что сдаёт экзамен, а Головин бегает отдельно, поскольку тренерский штаб решил корректировать нагрузки. Такое часто бывает, — сказал Игорь Владимиров.

Напомним, Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. Сборная России попала в группу А и сыграет на турнире с командами из Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

15 июня члены российской сборной отправятся в Санкт-Петербург на первый матч турнира против новозеландцев, который пройдёт 17 июня на "Крестовском". Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.