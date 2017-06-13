"Локомотив" выплатит 110 миллионов рублей за сезон не выходившему на поле игроку

Как сообщают источники Лайфа в клубе, стало известно решение Палаты по разрешению споров ФИФА по иску испанского полузащитника Альберто Сапатера к "Локо", в результате которого железнодорожники обязаны выплатить своему экс-игроку кругленькую сумму.

Альберто Сапатер появился в Москве в 2011 году, когда "Локомотивом" руководила Ольга Смородская. Испанца красно-зелёные подписали на пять лет, и за каждый сезон в России футболист должен был получать 1,5 млн евро. В первом он сыграл 21 матч и забил один гол — первый и последний за железнодорожников. В остальных сезонах он выходил на поле всего шесть (!) раз.

Судя по стилю жизни, полузащитник приехал в Россию просто накопить на пенсию. Он особо не работал, но при этом и не "кутил", а просто откладывал свою миллионную зарплату на будущее, не особо выкладываясь на тренировках. В итоге Сапатер перестал попадать в основу, потом — в заявку "Локо". Его сослали в "Локомотив-2", но и там он не пригодился. Дошло до того, что испанца отправили вспоминать навыки игры в футбол в академию. Ссылаясь на различные травмы, испанец провёл весь сезон 2014/15 дома и отвергал любые предложения об аренде в другие команды (известно, что им интересовались "Томь", "Торпедо" и китайские клубы).

В 2015 году руководство клуба не выдержало и уволило игрока по состоянию здоровья, однако, судя по тому, что через год он продолжил карьеру в чемпионате Испании ("Сарагосе"), никаких медицинских противопоказаний к занятию футболом у Сапатера не было. За последний сезон и несколько месяцев 2015 года "Локомотив" своему работнику не заплатил — в сумме около 110 миллионов рублей. Испанец поступок начальства не оценил — и подал иск в ФИФА.

Впрочем, достойную старость он себе обеспечил: международная федерация футбола встала на сторону игрока. У москвичей не было оснований для досрочного расторжения соглашения, постановила Палата по разрешению споров. "Локомотив" обязали выплатить ленивому испанцу всю сумму долга по зарплате плюс 5% годовых — то есть около 1,7 млн евро или 110 млн рублей. Отметим, что у клуба есть право подать апелляцию.