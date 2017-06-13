Испанские СМИ включили травмированного Дзюбу в состав сборной России на КК-2017

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Испанские СМИ включили травмированного Дзюбу в состав сборной России на КК-2017

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Фото:instagram.com

Портал Sport.es анонсировал главный футбольный турнир в преддверии чемпионата мира — 2018 и среди лучших российских футболистов — участников Кубка конфедераций назвал 28-летнего форварда петербургского "Зенита".

По мнению испанских журналистов, главными звёздами в нынешнем составе сборной России являются армейский голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник из "Спартака" Денис Глушаков и нападающие Фёдор Смолов и Артём Дзюба из "Краснодара" и "Зенита" соответственно.

<p>Фото:<a href="http://www.sport.es/es/noticias/copa-confederaciones-2017/rusia-anfitriona-copa-confederaciones-2017-6085475" target="_blank">sport.es</a></p>

Вероятно, репортёры из Испании пропустили новость о том, что Дзюба по состоянию здоровья не сможет помочь сборной Станислава Черчесова на домашнем Кубке конфедераций.

Напомним, Кубок конфедераций стартует 17 июня и продлится до 2 июля. В первом матче турнира сборная России встретится с командой Новой Зеландии на арене в Санкт-Петербурге.

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