Что стало со звёздами Евро-2008, или К чему стремиться нынешней сборной России

Что стало со звёздами Евро-2008, или К чему стремиться нынешней сборной России

Коллаж L!FE. Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив, Владимир Песня, wikipedia

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Последним знаковым достижением нашей сборной была бронза на чемпионате Европы 2008 года. С тех пор прошло практически 10 лет. В обновлённом составе сборной России остались три футболиста того времени. Это Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Юрий Жирков. Лайф решил вспомнить, как сложилась судьба тех игроков, которые блистали в Европе. И кто бы из них ещё смог помочь нашей команде.

РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

Роман Павлюченко, носивший прозвище Спящий Гигант, после Евро уехал в английский "Тоттенхэм". За клуб из АПЛ он провёл 112 игр и забил 42 гола. В 2012 году вернулся в Россию и успел поиграть за "Локомотив" (Москва), "Кубань" (Краснодар) и "Урал" (Екатеринбург).

Сейчас ему 35 лет, и недавно он подписал контракт с московским "Араратом", который в следующем сезоне будет играть во Второй лиге.

<p>Фото: Пресс-служба ФК &#34;Арарат&#34;</p>

АНДРЕЙ АРШАВИН

Ещё одна звезда ЧЕ — Андрей Аршавин. Он, так же как и Павлюченко, уехал в Англию, но в "Арсенал". За канониров Аршавин провёл пять сезонов. На его счету 144 матча и 31 гол. В 2013 году вернулся в "Зенит", но за неимением игровой практики перешёл в "Кубань", а теперь играет в казахстанском "Кайрате" и забивает красивые голы. Ему 36 лет, и завязывать с футболом он явно пока не собирается.

<p>Фото: twitter.com</p>

ДЕНИС КОЛОДИН

Денис Колодин на чемпионате Европы получил прозвище Пушка Страшная. Пользовался большим доверием Гуса Хиддинга и был основным центральным защитником. После Евро он ещё пять лет поиграл за "Динамо", а потом были "Ростов", "Волга" (Нижний Новгород), "Сокол" (Саратов) и "Алтай".

На данный момент 35-летний футболист без команды, но в СМИ не умолкают слухи, что он может продолжить карьеру.

<p>Фото: twitter.com</p>

ИГОРЬ СЕМШОВ

Семшову уже 39 лет. После Евро его купил петербургский "Зенит". Однако там у него не сложилось, хотя он и провёл 26 игр и забил шесть голов. Уже в следующем сезоне Семшов вернулся в московское "Динамо". Завершил карьеру в 2014 году в "Крыльях Советов".

В нынешнем сезоне он дебютировал как тренер в тульском "Арсенале".

<p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

СЕРГЕЙ СЕМАК

Семака сейчас уже принято называть Сергей Богданович. Ведь он главный тренер "Уфы". Семаку всего 41 год. После ЧЕ, где он был капитаном сборной России, два года отыграл в казанском "Рубине", а потом перешёл в "Зенит". В петербургском клубе он и завершил профессиональную карьеру. Но с "Зенитом" не попрощался, а остался в качестве тренера. Также поработал тренером и в сборной России. Прошёл несколько стажировок в зарубежных клубах и в 2017 году возглавил уфимскую команду.

Как и девять лет назад, он продолжает пользоваться неоспоримым авторитетом у всех.

<p>Фото: РИА Новости/Антон Денисов</p>

ДМИТРИЙ СЫЧЁВ

После чемпионата Европы Сычёв до 2015 года продолжил играть за столичный "Локомотив", уезжая в аренду то в минское "Динамо", то в нижегородскую "Волгу", а то и в "Окжетпес" (Казахстан). Сейчас Дмитрий, которому 33 года, продолжает играть в "Локо", правда, уже в команде железнодорожников по пляжному футболу.

Недавно Сычёв играл за сборную цирка... В команде КВН.

<p>Фото: скрин</p>

КОНСТАНТИН ЗЫРЯНОВ

39-летний Константин Зырянов завершать карьеру футболиста пока не намерен и является играющим тренером "Зенита-2". После чемпионата Европы сконцентрировался на свой семейной жизни, которая до этого была полна трагизма.

<p>Фото: twitter.com</p>

ИВАН САЕНКО

На Евро-2008 он был единственным футболистом из зарубежного клуба — "Нюрнберг" (Германия). После удачного выступления в Европе он вернулся в Россию, в московский "Спартак", где и завершил карьеру в 2010 году.

<p>Фото: РИА Новости/Антони Денисов</p>

РОМАН ШИРОКОВ

Широков завершил карьеру сразу после чемпионата Европы 2016 года. А вот в 2008-м после этого турнира перешёл в "Зенит" и провёл там шесть сезонов. После играл в "Краснодаре", "Спартаке" и ЦСКА. По истечении контракта с армейским клубом он неожиданно объявил о завершении карьеры.

Но без работы Широков не остался. Сразу же стал советником министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова и председателем Общероссийского профсоюза футболистов.

Футбол не забросил. Играет за "Атлантис" в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

<p>Фото: РИА Новости/Александр Вильф</p>

К чему мы это? Игроки сборной России девятилетней давности, как вы убедились сами, ещё могут играть — пусть даже в малоизвестных командах — и становятся тренерами.

Каждый турнир мирового или европейского уровня — это возможность войти в историю футбола. От того, как сыграют футболисты нынешней национальной команды, как они проявят себя на Кубке конфедераций, будет зависеть и их будущее: поиграют ли они в АПЛ, оформят ли покер в ворота "Ливерпуля" или станут главными тренерами...

Напомним, что Кубок конфедераций стартует уже сегодня. В 16:00 начнётся церемония открытия, а в 18:00 состоится первый матч, где сборная России сыграет с командой из Новой Зеландии. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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