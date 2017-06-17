Что стало со звёздами Евро-2008, или К чему стремиться нынешней сборной России

Последним знаковым достижением нашей сборной была бронза на чемпионате Европы 2008 года. С тех пор прошло практически 10 лет. В обновлённом составе сборной России остались три футболиста того времени. Это Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Юрий Жирков. Лайф решил вспомнить, как сложилась судьба тех игроков, которые блистали в Европе. И кто бы из них ещё смог помочь нашей команде.

РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

Роман Павлюченко, носивший прозвище Спящий Гигант, после Евро уехал в английский "Тоттенхэм". За клуб из АПЛ он провёл 112 игр и забил 42 гола. В 2012 году вернулся в Россию и успел поиграть за "Локомотив" (Москва), "Кубань" (Краснодар) и "Урал" (Екатеринбург).

Сейчас ему 35 лет, и недавно он подписал контракт с московским "Араратом", который в следующем сезоне будет играть во Второй лиге.

АНДРЕЙ АРШАВИН

Ещё одна звезда ЧЕ — Андрей Аршавин. Он, так же как и Павлюченко, уехал в Англию, но в "Арсенал". За канониров Аршавин провёл пять сезонов. На его счету 144 матча и 31 гол. В 2013 году вернулся в "Зенит", но за неимением игровой практики перешёл в "Кубань", а теперь играет в казахстанском "Кайрате" и забивает красивые голы. Ему 36 лет, и завязывать с футболом он явно пока не собирается.

ДЕНИС КОЛОДИН

Денис Колодин на чемпионате Европы получил прозвище Пушка Страшная. Пользовался большим доверием Гуса Хиддинга и был основным центральным защитником. После Евро он ещё пять лет поиграл за "Динамо", а потом были "Ростов", "Волга" (Нижний Новгород), "Сокол" (Саратов) и "Алтай".

На данный момент 35-летний футболист без команды, но в СМИ не умолкают слухи, что он может продолжить карьеру.

ИГОРЬ СЕМШОВ

Семшову уже 39 лет. После Евро его купил петербургский "Зенит". Однако там у него не сложилось, хотя он и провёл 26 игр и забил шесть голов. Уже в следующем сезоне Семшов вернулся в московское "Динамо". Завершил карьеру в 2014 году в "Крыльях Советов".

В нынешнем сезоне он дебютировал как тренер в тульском "Арсенале".

СЕРГЕЙ СЕМАК

Семака сейчас уже принято называть Сергей Богданович. Ведь он главный тренер "Уфы". Семаку всего 41 год. После ЧЕ, где он был капитаном сборной России, два года отыграл в казанском "Рубине", а потом перешёл в "Зенит". В петербургском клубе он и завершил профессиональную карьеру. Но с "Зенитом" не попрощался, а остался в качестве тренера. Также поработал тренером и в сборной России. Прошёл несколько стажировок в зарубежных клубах и в 2017 году возглавил уфимскую команду.

Как и девять лет назад, он продолжает пользоваться неоспоримым авторитетом у всех.

ДМИТРИЙ СЫЧЁВ

После чемпионата Европы Сычёв до 2015 года продолжил играть за столичный "Локомотив", уезжая в аренду то в минское "Динамо", то в нижегородскую "Волгу", а то и в "Окжетпес" (Казахстан). Сейчас Дмитрий, которому 33 года, продолжает играть в "Локо", правда, уже в команде железнодорожников по пляжному футболу.

Недавно Сычёв играл за сборную цирка... В команде КВН.

КОНСТАНТИН ЗЫРЯНОВ

39-летний Константин Зырянов завершать карьеру футболиста пока не намерен и является играющим тренером "Зенита-2". После чемпионата Европы сконцентрировался на свой семейной жизни, которая до этого была полна трагизма.

ИВАН САЕНКО

На Евро-2008 он был единственным футболистом из зарубежного клуба — "Нюрнберг" (Германия). После удачного выступления в Европе он вернулся в Россию, в московский "Спартак", где и завершил карьеру в 2010 году.

РОМАН ШИРОКОВ

Широков завершил карьеру сразу после чемпионата Европы 2016 года. А вот в 2008-м после этого турнира перешёл в "Зенит" и провёл там шесть сезонов. После играл в "Краснодаре", "Спартаке" и ЦСКА. По истечении контракта с армейским клубом он неожиданно объявил о завершении карьеры.

Но без работы Широков не остался. Сразу же стал советником министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова и председателем Общероссийского профсоюза футболистов.

Футбол не забросил. Играет за "Атлантис" в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

К чему мы это? Игроки сборной России девятилетней давности, как вы убедились сами, ещё могут играть — пусть даже в малоизвестных командах — и становятся тренерами.

Каждый турнир мирового или европейского уровня — это возможность войти в историю футбола. От того, как сыграют футболисты нынешней национальной команды, как они проявят себя на Кубке конфедераций, будет зависеть и их будущее: поиграют ли они в АПЛ, оформят ли покер в ворота "Ливерпуля" или станут главными тренерами...

Напомним, что Кубок конфедераций стартует уже сегодня. В 16:00 начнётся церемония открытия, а в 18:00 состоится первый матч, где сборная России сыграет с командой из Новой Зеландии. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.