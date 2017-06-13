Месси прыгает с яхты на Ибице, пока Аргентина играет с Сингапуром — фото

Сегодня аргентинская команда без своей главной звезды Лионеля Месси сыграла товарищеский матч против сборной Сингапура.
Изначально Лео вместе с другими аргентинскими игроками прилетел в Сингапур, но позже вернулся в Испанию.
Перед матчем наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разъяснил ситуацию. Тренер сообщил, что, так как встреча с Сингапуром носит лишь товарищеский характер, он принял решение отпустить звёздного форварда готовиться к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.
Однако вместо приятных хлопот перед торжественной церемонией обмена кольцами Месси нежится на солнышке и плещется в Средиземном море.
Компанию аргентинцу кроме жены и детей составил уругвайский футболист и одноклубник по "Барсе" Луис Суарес с семьёй...
Также на яхте Месси оказался и бывший игрок сине-гранатовых, а ныне полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас со своей семьёй.
Добавим, без Месси Аргентина выиграла у Сингапура 6:0.
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