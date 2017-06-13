Месси прыгает с яхты на Ибице, пока Аргентина играет с Сингапуром — фото

29-летний пятикратный обладатель "Золотого мяча" из испанской "Барселоны" отдыхает на самом модном европейском курорте.

Сегодня аргентинская команда без своей главной звезды Лионеля Месси сыграла товарищеский матч против сборной Сингапура.

Изначально Лео вместе с другими аргентинскими игроками прилетел в Сингапур, но позже вернулся в Испанию.

Перед матчем наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разъяснил ситуацию. Тренер сообщил, что, так как встреча с Сингапуром носит лишь товарищеский характер, он принял решение отпустить звёздного форварда готовиться к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.

Однако вместо приятных хлопот перед торжественной церемонией обмена кольцами Месси нежится на солнышке и плещется в Средиземном море.

Компанию аргентинцу кроме жены и детей составил уругвайский футболист и одноклубник по "Барсе" Луис Суарес с семьёй...

Также на яхте Месси оказался и бывший игрок сине-гранатовых, а ныне полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас со своей семьёй.

Добавим, без Месси Аргентина выиграла у Сингапура 6:0.