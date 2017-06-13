СМИ: Российский боксёр Сергей Ковалёв станет гражданином США

О скором завершении процедуры заявил известный промоутер и бывший профессиональный боксёр Андрей Шкаликов.

— Ковалёв крайне популярен в США и, по моей информации, готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена в ближайшие дни. Я общался и с самим Сергеем, и с его тренером. Ему нравится Россия, он чувствует себя русским человеком. Но живёт он там, купил недвижимость, устроился и платит налоги в казну США, — рассказал Шкаликов в интервью "Газете.ру".

Напомним, 17 июня бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF проведёт в Лас-Вегасе бой-реванш против американца Андре Уорда.