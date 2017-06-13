Тренер "Зенита" Манчини: Через несколько месяцев буду разговаривать по-русски!

Роберто Манчини на презентации себя в качестве нового главного наставника петербургского клуба пообещал вернуть "Зенит" в Лигу чемпионов и восхитился активностью фанатов.

— Я могу говорить на английском, но в присутствии переводчика предпочту итальянский, — начал свою речь именитый специалист. — А через несколько месяцев, надеюсь, смогу изъясняться и на русском. (В "Ленинград-центре" раздались аплодисменты.)

Спасибо за тёплый приём. Я знал, что фанаты "Зенита" активны, но не думал, что настолько. Хотел бы поблагодарить их и всё руководство клуба, Алексея Миллера, на чью поддержку мы рассчитываем, чтобы достигать больших побед. Главная задача — вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем сделать вместе. Мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить эту задачу и стать чемпионами. "Зенит" — чемпион!

По окончании церемонии Манчини получил футболку клуба со своей фамилией.

Напомним, Роберто Манчини подписал контракт с "Зенитом" 1 июня 2017 года. Договор рассчитан на два сезона, в нём содержится опция о возможном продлении ещё на такой же срок.