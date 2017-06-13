БК ЦСКА стал 24-кратным чемпионом России

В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ армейцы прошлись катком по "Химкам" — 95:72.

Исход игры был решён уже в первой четверти, которую подмосковный клуб проиграл с уничтожающим счётом — 12:34, а началась игра с рывка ЦСКА — 11:0. В дальнейшем армейцы так и не подпустили химчан на расстояние не то что удара, а хотя бы плевка, — в четвёртой четверти дело вплотную подошло к "+30", а в итоге подопечные Димитриса Итудиса выиграли 23 очка — 95:72.

Итоговый счёт в финальной серии — 3:0 в пользу ЦСКА. Первые два матча, проходившие в Москве, завершились с разницей в 6 и 20 очков. Отметим, что "Химки" провели в полуфинале непростую серию против петербургского "Зенита". По-видимому, у команды харизматичного Душко Ивановича не хватило сил, чтобы противостоять гранду европейского баскетбола.

ЦСКА выиграл главное соревнование восточной Европы шестой раз подряд, стал 24-кратным чемпионом России, а с учётом СССР это уже 48-й чемпионский титул красно-синих.

"Химки" — единственный клуб помимо ЦСКА, когда-либо выигрывавший Единую лигу ВТБ (в 2011 году жёлто-синие выиграли в сумасшедшем одноматчевом финале у ЦСКА 66:64).

Единая лига ВТБ. Финал. 3-й матч

Химки — ЦСКА — 72:95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)

Самые результативные игроки: Швед (13 очков) — Де Коло (20), Хиггинс (18)