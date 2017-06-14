Сборная Франции по футболу в меньшинстве победила Англию

В товарищеском матче в Париже французы одержали красивую победу над принципиальными соперниками со счётом 3:2.

Открыл счёт в сумасшедшем первом тайме на переполненном "Стад де Франс" Харри Кейн — уже на 9-й минуте. Однако уже к концу первой половины хозяева вели — после голов Самюэля Юмтити и Джибриля Сидибе.

В начале второго тайма за фол последней надежды был удалён центральный защитник французов Рафаэль Варан — а Кейн оформил дубль с пенальти.

Однако даже вдесятером французы сумели вырвать победу и реабилитировались перед своими фанатами за поражение от Швеции в отборе на ЧМ-2018. На 78-й минуте после филигранной комбинации победный мяч забил Усман Дембеле.

Товарищеский матч

Франция — Англия — 3:2 (1:2)

Голы: Кейн, 9 (0:1). Юмтити, 22 (1:1), Дембеле, 43 (2:1). Кейн, 48 (2:2, с пенальти). Дембеле, 78 (3:2).