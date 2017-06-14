Российского боксёра и часть делегации РФ не пустили на Украину на ЧЕ

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Российского боксёра и часть делегации РФ не пустили на Украину на ЧЕ

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Фото: ©РИА Новости / Стрингер

Спортсмена Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса, представителей СМИ и болельщиков, направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы по боксу, задержали при въезде в страну.

На территорию Украины не пустили российского боксёра Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владу Романову, представителей СМИ, а также нескольких российских болельщиков.

— Мы разбираемся, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности, — пояснила "Р-спорту" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.

Отметим, что чемпионат Европы по боксу стартует 16 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира — 2017, который пройдёт в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
Соавторы:
Маргарита  Синютина
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