Артём Дзюба: Ибрагимович в "Зените" — это чудо

28-летний форвард сине-бело-голубых прокомментировал информацию о возможном переходе знаменитого шведского футболиста в петербургскую команду.

После медосмотра игроков "Зенита" травмированный форвард питерцев Артём Дзюба пообщался с журналистами.

Нападающий заверил, что ему не потребуется операция на колене, как писали в прессе ранее, и отметил "чудесную" составляющую покупки Златана Ибрагимовича в команду Роберто Манчини.

— Златан в "Зените"? Если бы это произошло — стало бы прекрасным чудом. Я недавно увидел, что Халк может вернуться. Мне и этого достаточно.

Напомним, ранее Лайф сообщал о возможном возвращении бразильского экс-нападающего сине-бело-голубых в Санкт-Петербург.

Артём Дзюба из-за травмы колена вынужден пропустить Кубок конфедераций — 2017. Турнир стартует 17 июня в Санкт-Петербурге матчем сборных России и Новой Зеландии и продлится до 2 июля.