Сын легендарного футболиста Кройфа пошёл по стопам отца и возглавил ФК "Маккаби"

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Сын легендарного футболиста Кройфа пошёл по стопам отца и возглавил ФК "Маккаби"

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Фото: twitter.com 

Для 43-летнего Хорди Кройфа это будет первый тренерский опыт. Ранее голландец работал спортивным директором этого клуба.

Сын легендарного футболиста и выдающегося специалиста Йохана Кройфа — Хорди занял пост главного тренера "Маккаби" (Тель-Авив).

Напомним, что Хорди Кройф в разные годы играл за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Эспаньол", "Сельту", за донецкий "Металлург".

Последние пять лет работал спортивным директором в "Маккаби".

Йохан Кройф скончался в марте 2016 года после продолжительной болезни.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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