Сын легендарного футболиста Кройфа пошёл по стопам отца и возглавил ФК "Маккаби"

Сын легендарного футболиста и выдающегося специалиста Йохана Кройфа — Хорди занял пост главного тренера "Маккаби" (Тель-Авив).
Esta fotografía es de hace cinco años, cuando me uní al @MaccabiTLVFC como Director Deportivo. He disfrutado cada momento de ello. (1/3) pic.twitter.com/14pNuohxVY— Jordi Cruyff (@JordiCruyff) 14 июня 2017 г.
Напомним, что Хорди Кройф в разные годы играл за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Эспаньол", "Сельту", за донецкий "Металлург".
Последние пять лет работал спортивным директором в "Маккаби".
Йохан Кройф скончался в марте 2016 года после продолжительной болезни.
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