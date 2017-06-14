Леонид Слуцкий блеснул знанием английского языка перед фанатами "Халл Сити"

46-летний российский специалист обратился к болельщикам своей новой команды в соцсети.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" 9 июня. В интервью он признавался, что потратил много часов на изучение английского языка. И сегодня, наконец, у Слуцкого появился шанс похвастаться своими успехами перед общественностью.

На официальной странице "тигров" в "Твиттере" вышло обращение нового тренера команды к болельщикам.

— Привет, болельщики "Халл Сити"! Я, Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь! Надеюсь, вы обеспечите команду хорошей поддержкой и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо! — сказал Слуцкий.

Добавим, "Халл" по итогам прошедшего сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Основной задачей для тигров под руководством Леонида Слуцкого станет возвращение в высший английский дивизион.