Страна мореплавателей и Роналду. Знакомимся со сборной Португалии по футболу

Лайф продолжает рассказывать о странах и командах, которые сыграют в России на Кубке конфедераций. Следующая на очереди — Португалия.

СТРАНА

Португальская Республика — самое западное государство в Европе, которое расположено на юго-западной части Пиренейского полуострова. Государственное устройство — парламентская республика с президентской формой правления.

Португалия — страна, начавшая эпоху Великих географических открытий, поэтому её история непосредственно связана с мореплавателями, которые известны во всём мире.

Государственный язык — португальский.

Столица — Лиссабон.

НАСЕЛЕНИЕ

Большинство португальцев (90%) исповедует католицизм, остальные — протестанты, мусульмане, индуисты и есть даже сторонники китайской народной религии. Около 5% жителей Португалии — атеисты.

Численность населения составляет 10 799 270 человек.

ВРЕМЯ

Так как Португалия находится в Европе, то временная разница с Москвой небольшая: –2 часа (UTC+1). Смотреть матчи Кубка конфедераций португальцы будут в достаточно удобное время.

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО

Португальцы гордятся чистым воздухом своей страны и природными ландшафтами. Леса Португалии покрывают 1/5 территории, и половина из них — хвойные. В изобилии растёт сосна, также и пробковый дуб.

Португалия известна своей уникальной природой, поэтому здесь много парков. Один из самых известных — природный парк "Монтезинью", который располагается в северной части Брагансы и граничит с Испанией. Это парк дикой природы, где проживает около 240 видов животных и растут многочисленные виды деревьев.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Исторический центр Лиссабона объявлен ЮНЕСКО мировым наследием. Тут стоит посетить Национальный музей старинного искусства, музей К. Гюльбенкяна и связанный с ним центр современного искусства, Национальный музей карет и др.

На острове реки Тежу расположен один из символов Лиссабона — башня Белен, которая была построена в честь открытия Васко да Гамой морского пути в Индию.

Публикация от @larisagronya Мар 18 2016 в 12:55 PDT

Также в Португалии есть и мост имени этого мореплавателя, являющийся самым длинным в Европе. Мост Васко да Гамы состоит из семи секций и шести автомобильных полос.

Ну и, конечно, визитная карточка Португалии — 28-метровая статуя Иисуса Христа, возвышающаяся над городом Алмада. Называется она Кришту Рей.

Стоит также отметить и город Порту, который раньше был столицей Португалии. Это крупнейший центр винной промышленности. Туристам этого города стоит посетить замок Гимарайнш, кафедральный собор, Дом музыки и посмотреть на мост Луиша Первого.

СПОРТ

Самым популярным видом спорта в Португалии является, конечно, футбол. Достаточно популярны лёгкая атлетика и велосипедные гонки. Португальцы завоёвывают медали только на летних Олимпийских играх. Зимние виды спорта в этой стране практически не развиты.

Также любимым зрелищем для португальцев является бой быков. Но ничто это не сравнится с футболом. "Порту", "Бенфика", "Спортинг" — одни из самых известных команд в мире.

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА

Футбольную сборную Португалии называют командой избранных. Первый свой матч португальцы провели в 1921 году против соседей — испанцев — и проиграли им тогда со счётом 1:3.

Сборная Португалии участвовала в шести чемпионатах мира, и лучшим достижением на этом турнире является третье место (1966). На чемпионатах Европы они играли семь раз. Золотые медали ЧЕ португальцы завоевали прошлым летом во Франции. В 2004 году взяли серебро и трижды становились бронзовыми призёрами Евро (1984, 2000, 2012).

Наибольшее число матчей провёл, конечно, живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду (139). Также 32-летний нападающий "Реала" является лучшим бомбардиром своей национальной команды. На его счету 73 гола.

ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА

Луиш Фигу — один из самых известных португальских футболистов. В разное время играл за такие команды, как "Спортинг", "Барселона", "Реал" и "Интер". Является первым капитаном-иностранцем в истории "Барсы". Но даже не этим он запомнился футбольному миру. В 2000 году Фигу скандально перешёл из каталонского клуба в команду непримиримого соперника — мадридский "Реал". Ещё и сумма трансфера стала рекордной на тот момент — £37 млн. Фанаты "Барсы" ему такое простить не смогли.

Фигу признан лучшим футболистом Европы 2000 года, включён в список "ФИФА 100". Он является многократным чемпионом Испании и Италии. Несколько раз признавался лучшим игроком в Португалии и Испании.

И, конечно, легенда современности — Криштиану Роналду. 32-летний нападающий до 2013 года являлся самым дорогим футболистом в мире.

Роналду — трёхкратный чемпион Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09), двукратный чемпион Испании (2011/12, 2016/17), обладатель кубка Англии (2003/04), обладатель суперкубка Англии (2007), двукратный обладатель кубка Испании (2010/11, 2013/14), двукратный обладатель суперкубка Испании (2014, 2016). Вместе с "Реалом" стал и двукратным обладателем суперкубка УЕФА. Четыре раза Роналду выигрывал Лигу чемпионов (один раз с "Манчестером Юнайтед" и три раза с "Реалом"). Всего за карьеру он взял 22 трофея.

Ну а количество его личных рекордов и наград можно перечислять бесконечно.

В разные годы в РФПЛ выступали и продолжают выступать португальцы. Это Бруну Алвеш, Луиш Нету, Фернанду Мейра (все — "Зенит"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Марсиу Абреу ("Краснодар", "Торпедо"), Нуну ("Динамо") и многие другие.

Но, пожалуй, самым русским португальцем является Мигель Данни. В Россию он приехал в 2005-м и играл три года в московском "Динамо", а потом в течение девяти лет защищал цвета петербургского "Зенита", где стал настоящей легендой.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ ПО ФУТБОЛУ — 2017

В Россию команда Фернанду Сантуша приехала таким составом:

Вратари: Руй Патрисиу, Бету (оба — "Спортинг"), Жозе Са ("Порту").

Защитники: Луиш Нету ("Зенит"), Нелсон Семеду, Элизеу (оба — "Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонте ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д), Седрик Суареш ("Саутгемптон", Англия).

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Адриен Силва, Вильям Карвалью (оба — "Спортинг"), Жоау Моутинью, Бернарду Силва (оба — "Монако", Франция), Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Луиш Мигел Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Желсон Мартиньш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Луиш Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").

Напомним, что свой первый матч на Кубке конфедераций португальцы проведут в Казани 18 июня против Мексики. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Следующим соперником станет сборная России. Матч состоится в Москве 21 июня в 18:00 (мск). А 24 июня подопечные Сантуша выйдут на поле против Новой Зеландии. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00.

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