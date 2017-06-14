Олимпийская чемпионка Мустафина похвасталась первым фото новорождённой дочки

Фотографию с первой прогулки на своей странице в "Инстаграме" разместил муж 22-летней спортсменки — бобслеист Алексей Зайцев.

Уставшие, но невероятно счастливые...☀️☀️☀️ Публикация от A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17) Июн 14 2017 в 8:08 PDT

Российская гимнастка Алия Мустафина стала мамой ещё несколько дней назад, однако тщательно скрывала это радостное событие от посторонних. Спортсменка родила девочку.

Напомним, что после триумфального выступления на Олимпийских играх в Рио Мустафина взяла двухлетнюю паузу и посвятила себя семейной жизни.

Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года, а в январе стало известно о беременности спортсменки.

Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка (в 2012 и 2016 гг.), пятикратная призёрка Игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, многократная призёрка чемпионатов мира и Европы. В 2012 году гимнастка стала спортсменкой года в России.