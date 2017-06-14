Олимпийская чемпионка Мустафина похвасталась первым фото новорождённой дочки

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Олимпийская чемпионка Мустафина похвасталась первым фото новорождённой дочки

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Фото: instagram.com 

Фотографию с первой прогулки на своей странице в "Инстаграме" разместил муж 22-летней спортсменки — бобслеист Алексей Зайцев.

Уставшие, но невероятно счастливые...☀️☀️☀️

Публикация от A l e x e y Z a y t s e v (@alexey_zaytsev17)

Российская гимнастка Алия Мустафина стала мамой ещё несколько дней назад, однако тщательно скрывала это радостное событие от посторонних. Спортсменка родила девочку.

Напомним, что после триумфального выступления на Олимпийских играх в Рио Мустафина взяла двухлетнюю паузу и посвятила себя семейной жизни.

Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года, а в январе стало известно о беременности спортсменки.

Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка (в 2012 и 2016 гг.), пятикратная призёрка Игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, многократная призёрка чемпионатов мира и Европы. В 2012 году гимнастка стала спортсменкой года в России.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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