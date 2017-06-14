Олимпийская чемпионка Мустафина похвасталась первым фото новорождённой дочки

Российская гимнастка Алия Мустафина стала мамой ещё несколько дней назад, однако тщательно скрывала это радостное событие от посторонних. Спортсменка родила девочку.
Напомним, что после триумфального выступления на Олимпийских играх в Рио Мустафина взяла двухлетнюю паузу и посвятила себя семейной жизни.
Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года, а в январе стало известно о беременности спортсменки.
Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка (в 2012 и 2016 гг.), пятикратная призёрка Игр, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, многократная призёрка чемпионатов мира и Европы. В 2012 году гимнастка стала спортсменкой года в России.
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