Дзюба не полетел на сбор с "Зенитом"

Официальный сайт петербургского клуба опубликовал список футболистов, отправившихся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

В этот список вошло 27 футболистов:

Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло, Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов, Александр Кокорин и Николай Прудников.

Футболисты Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.

Примечательно, что в списке отсутствует Артём Дзюба.

Напомним, 28-летний футболист из-за травмы колена не смог остаться в расположении сборной России и пропустит Кубок конфедераций, который стартует в России уже в эту субботу, 17 июня.

"Зенит" проведёт свой первый сбор в Гоинге (Австрия), где пробудет до 28 июня.