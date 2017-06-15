ФК "Арарат" представил официальную эмблему клуба

Московский клуб объявил результаты конкурса за лучшую эмблему, за который победителю подарили iPhone 7.

Публикация от FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow) Июн 15 2017 в 2:27 PDT

— На официальную почту клуба было выслано свыше сотни вариантов логотипа и формы нашего клуба. Напомним, что единственным условием конкурса было выполнение логотипа в чёрно-жёлтых цветах, наличие льва и горы Арарат, — отметили в московской команде. — Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и решил принять участие в жизни нашего клуба. География участников конкурса также приятно удивила. К нам поступили работы из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и др.

В итоге победителем конкурса стал Данила Волк из Краснодара. Он и получил новый телефон.

Также в "Арарате" отметил ещё одну эмблему с изображением известного певца Льва Лещенко.