ФК "Арарат" представил официальную эмблему клуба

— На официальную почту клуба было выслано свыше сотни вариантов логотипа и формы нашего клуба. Напомним, что единственным условием конкурса было выполнение логотипа в чёрно-жёлтых цветах, наличие льва и горы Арарат, — отметили в московской команде. — Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и решил принять участие в жизни нашего клуба. География участников конкурса также приятно удивила. К нам поступили работы из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и др.
В итоге победителем конкурса стал Данила Волк из Краснодара. Он и получил новый телефон.
Также в "Арарате" отметил ещё одну эмблему с изображением известного певца Льва Лещенко.
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