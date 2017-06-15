Боец ММА Шаматава попал в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира

25-летний россиянин, чемпион Европы, сегодня, 15 июня, должен был провести в Краснодаре титульный поединок против бразильского бойца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры.

Перед самым стартом турнира Prime Selection — 2017, который сегодня пройдёт в Краснодаре, российский боец Гога Шаматава был доставлен в реанимацию.

О том, что спортсмен находится на грани жизни и смерти, рассказал промоутер Алексей Яценко.

— Сейчас Гога находится в крайне тяжёлом состоянии. Его готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии. Этой ночью он был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики отметили быстрое развитие воспалительного процесса, которое и стало причиной осложнения. Воздух давит на сердце и другие внутренние органы, ему трудно дышать, — пояснил Яценко.

Лайф желает скорейшее выздоровление спортсмену!