Боец ММА Шаматава попал в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира

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Боец ММА Шаматава попал в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира

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Фото: twitter.com 

25-летний россиянин, чемпион Европы, сегодня, 15 июня, должен был провести в Краснодаре титульный поединок против бразильского бойца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры.

Перед самым стартом турнира Prime Selection — 2017, который сегодня пройдёт в Краснодаре, российский боец Гога Шаматава был доставлен в реанимацию.

О том, что спортсмен находится на грани жизни и смерти, рассказал промоутер Алексей Яценко.

— Сейчас Гога находится в крайне тяжёлом состоянии. Его готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии. Этой ночью он был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики отметили быстрое развитие воспалительного процесса, которое и стало причиной осложнения. Воздух давит на сердце и другие внутренние органы, ему трудно дышать, — пояснил Яценко.

Лайф желает скорейшее выздоровление спортсмену!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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