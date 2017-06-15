Месси считает дни до чемпионата мира в России

29-летний форвард "Барселоны" и национальной сборной Аргентины в соцсети напомнил болельщикам, что до старта главного футбольного турнира четырёхлетия остался один год.

— До России осталось 365 дней. Давайте продолжим бороться за мечту! — написал Лео Месси в своём профиле на "Фейсбуке". Напомним, чемпионат мира в России стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Турнир примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.