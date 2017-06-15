Фанаты Криштиану Роналду ждут его часами под ливнем у отеля в Казани

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Фанаты Криштиану Роналду ждут его часами под ливнем у отеля в Казани

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Фото: twitter.com/vlad_zima

В Сети появилось фото, на котором видно, как толпа болельщиков стоит под проливным дождём, ожидая встретить известного футболиста.

Напомним, что вчера, 14 июня, сборная Португалии прибыла в Казань, там она уже начала подготовку к первому матчу на Кубке конфедераций, где они сыграют против мексиканцев. Встреча пройдёт 18 июня в 18:00 по московскому времени.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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