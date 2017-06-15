Фанаты Криштиану Роналду ждут его часами под ливнем у отеля в Казани

В Сети появилось фото, на котором видно, как толпа болельщиков стоит под проливным дождём, ожидая встретить известного футболиста.

Фанаты Роналду не уходят от отеля даже в ливень pic.twitter.com/CiIAXKLjdw — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 15 июня 2017 г.

Напомним, что вчера, 14 июня, сборная Португалии прибыла в Казань, там она уже начала подготовку к первому матчу на Кубке конфедераций, где они сыграют против мексиканцев. Встреча пройдёт 18 июня в 18:00 по московскому времени.