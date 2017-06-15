Сборная России отправилась в Петербург на матч-открытие Кубка конфедераций

Футболисты Станислава Черчесова вылетели в Северную столицу на игру против Новой Зеландии.

Об этом сообщил официальный "твиттер" национальной сборной России.

— Футболисты покидают отель и выезжают в аэропорт! Отправляемся в Санкт-Петербург! — гласит твит.

Футболисты @TeamRussia покидают отель и выезжают в аэропорт! Отправляемся в Санкт-Петербург! pic.twitter.com/4XSXZ6vUNE — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2017 г.

Напомним, Кубок конфедераций — 2017 начнётся 17 июня матчем сборной России против Новой Зеландии и продлится до 2 июля. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.