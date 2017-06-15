На Кубке конфедераций можно будет использовать четыре замены

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На Кубке конфедераций можно будет использовать четыре замены

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Об этом на пресс-конференции, посвящённой системе автоматического определения гола на матчах КК-2017, сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.

Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвёртой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций — отличная возможность для подобных экспериментов

Марко ван Бастен, директор ФИФА по техническому развитию

Напомним, что Кубок конфедераций стартует уже в эту субботу, 17 июня. Турнир пройдёт в четырёх городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Откроет КК-2017 матч Россия — Новая Зеландия. Встреча начнётся в 18:00 в Санкт-Петербурге.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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