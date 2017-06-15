64-летний отец Мейвезера пообещал "надрать зад" Макгрегору

Флойд Мейвезер-старший перед боем сына-боксёра с Конором Макгрегором заявил, что даже он в свои преклонные годы сможет одолеть действующего чемпиона UFC.

Сегодня ночью стало известно, что, пожалуй, самый разрекламированный бой между двумя богатейшими спортсменами — 28-летним ирландцем Конором Макгрегором и 40-летним англичанином Флойдом Мейвезером всё же состоится. Встреча назначена на 26 августа и, по предварительной информации, пройдёт на одной из спортивных арен Лас-Вегаса.

Ореол скандальности преследует дуэт Макгрегор-Мейвезер с самого первого дня слухов о возможном бое спортсменов. Теперь масло в огонь подливает отец боксёра.

— Забудьте про Флойда! Оставим его в стороне. Мне 64 года, и я надеру Конору зад. Выбью из него всю дурь в любое удобное для него время, — цитирует Мейвезера-старшего MMA Fighting. — Конор не хочет этого боя, потому что Флойд его наизнанку вывернет. Макгрегор плохо выглядит на ринге, он уже показал всё лучшее, на что способен. Теперь только болтает!

Добавим, соперники проведут бой по правилам бокса. Поединок в таком формате станет первым в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств Макгрегора. Мэйвезер же, выйдя на ринг против ирландца, вернётся в бокс спустя два года после завершения карьеры.