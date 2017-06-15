Футболист "Зенита" Александр Кокорин женился

Об этой новости стало известно Лайфу от источника, близко знакомого с окружением футболиста.

26-летний футболист "Зенита" Александр Кокорин, тщательно скрывающий в последнее время личную жизнь, расписался со своей давней подругой Дарьей Валитовой, которая на днях родила ему сына.

Торжество прошло очень скромно и присутствовали там лишь близкие родственники молодожёнов.

Напомним, что Кокорин хотел устроить пышное торжество, но после скандала на вечеринке в Монте-Карло отложил это дело до лучших времён.

Ранее Лайф писал, что Кокорин впервые стал отцом. Пара знакома уже около четырёх лет.

В настоящий момент футболист отправился в Австрию вместе с "Зенитом" на учебно-тренировочный сбор.