Овечкин: Жаль, не смог задать вопрос Путину о "Металлурге" и "Динамо"

Известный российский хоккеист, выступающий в НХЛ за "Вашингтон", рассказал газете "Советский спорт" о том, что хотел спросить у президента РФ на прямой линии, которую посетил сегодня.

— С Владимиром Владимировичем я хотел поговорить о непростой ситуации в КХЛ — о новокузнецком "Металлурге" и "Динамо", конечно, — пояснил игрок сборной России. — Очень жалко, что такое происходит в нашем виде спорта. Надеюсь, клубы, испытывающие трудности, будут выбираться из них.

— На днях встречался с капитаном "Динамо" Алексеем Терещенко. Все хоккеисты тоже переживают. Мне жаль, что не получилось задать свои вопросы, а их к президенту было много. Но думаю, что ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз мне удастся с Владимиром Владимировичем поговорить о хоккее, — отметил Овечкин.

Напомним, что хоккейное "Динамо" и новокузнецкий "Металлург" имеют финансовые проблемы. Если столичный клуб подал документы на следующий сезон в КХЛ, то вот "кузня" по решению Лиги была исключена.

С остальными событиями прямой линии с президентом вы можете ознакомиться в нашей текстовой трансляции.