Бразильянка приехала в Россию, чтобы поболеть за Португалию на КК-2017

Лайф пообщался с бразильской журналисткой Марианой Крус, которая уже неделю находится в Санкт-Петербурге.

— Я уже 12 лет работаю на бразильском телеканале Band, — начала рассказывать Мариана. — Мы являемся официальным телеканалом, который будет транслировать Кубок конфедераций в Бразилии. Для меня это уже третий Кубок. Я работала на этом турнире у нас, в Бразилии, и Африке. Вот теперь приехала в Россию.

— Это ваш первый визит в нашу страну?

— Да, впервые приехала в Россию и рада этому. Мы уже неделю находимся в Санкт-Петербурге.

— И как вам у нас?

— Мне безумно нравится в Петербурге! Скажу точно, что это одно из лучших путешествий в моей жизни. Здесь очень красивая архитектура. Мне нравится абсолютно всё: река, улицы... Тут просто потрясающе!

— Другие города посетите?

— Да, мы также поедем в Москву и Сочи.

— С какими-то сложностями столкнулись?

— Единственное, что здесь сложное, — это язык. Русский очень красиво звучит, и написание кириллицей смотрится невероятно! Но понять что-то просто невозможно...

— Но хоть пару слов на русском уже выучили?

— Знаю только "спасибо" и "водка"! (Смеётся.)

12/06 - Solicitaram o esquecimento do meu desafio de treinos, em prol da Copa das Confederações. ⚽❤ Ai vai. Публикация от Mariana Cruz (@marianaprcruz) Июн 12 2017 в 10:33 PDT

— За какую сборную будете болеть на Кубке конфедераций?

— Я фанат сборной Португалии!

— Потому что вы говорите на одном языке?

— Я бразильянка и живу в Сан-Паулу, но мой папа португалец, поэтому хочу, чтобы именно они выиграли этот турнир.

15/06 - Improvisando uma siesta ❤⚽ Публикация от Mariana Cruz (@marianaprcruz) Июн 15 2017 в 12:48 PDT

— Кого-нибудь из российских футболистов знаете?

— Нет, игроков не знаю. Я очень люблю историю, поэтому знаю многих российских правителей — Екатерину Великую, Пётра Первого. Знаю ещё писателя Достоевского.

— А из современных?

— Из современных знаю, конечно, вашего президента Владимира Путина. И много читала о первом президенте Борисе Ельцине.

Напомним, что Кубок конфедераций стартует уже завтра, 17 июня. Откроет турнир матч Россия — Новая Зеландия, который состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.