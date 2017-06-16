Боксёр Ковалёв скандально ушёл с пресс-конференции перед боем с Уордом — видео

Российский боец Сергей Ковалёв не стал общаться с журналистами в преддверии поединка с американцем Андре Уордом.

После предоставления слова 34-летний уроженец города Копейска Челябинской области заявил, что "он всё уже сказал", и обратился с зажатым в руке айфоном к Уорду — "А ты готовься!". После чего ушёл из зала, оставив удивлённых журналистов наедине с 33-летним соперником. Тот прокомментировал поступок Ковалёва словами "классический ход". В итоге фотографию лицом к лицу Уорду пришлось сделать с Гильермо Ригондо, участником другого боя вечера.

Интересно, что на пресс-конференции Ковалёв появился в кепке с надписью WAR — "война".

Бой-реванш за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA super, IBF и WBO состоится в Лас-Вегасе 18 июня в 4:00 по московскому времени.