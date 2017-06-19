Сборная Германии по футболу. Чемпионы мира привезли в Россию молодых звёзд

Лайф продолжает знакомить читателей со странами — участницами Кубка конфедераций и их сборными. На очереди команды, вступающие в бой последними. Сегодня в 18:00 матчем в Сочи против Австралии начнёт выступления сборная Германии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадь — 357 021 кв. км (62-я в мире).

Население — 82,2 млн человек (16-я в мире).

Столица — Берлин.

Язык — немецкий.

ИСТОРИЯ

Пожалуй, среди всех стран — участниц Кубка конфедераций Германия — самая нам известная, поэтому долго задерживаться на нефутбольных вопросах не будем. Годом основания немецкого государства считают 962 год, когда восточнофранкский (территория, примерно совпадающая с нынешними очертаниями Германии) король Оттон I стал императором Священной Римской империи. Она просуществовала в формате конфедерации до 1806 года и войны с Наполеоном. После Венский конгресс способствовал дальнейшему объединению немецких государств, в результате чего из 38 германских государств образовался Германский союз, а в 1870 году усилиями Отто фон Бисмарка была провозглашена Германская империя.

В XX веке Германия успела сменить название четыре раза, спровоцировала две войны, успела распасться и объединиться, но остаётся главной страной Западной Европы.

ПРИРОДА И КУЛЬТУРА

В первую очередь Германия сильна своей экономикой — это третий в мире экспортёр и импортёр товаров в мире и один из безусловных лидеров в нескольких технологических секторах. Это главная причина того, что страна является второй в мире по уровню иммиграции — после США.

Но здесь полно и природных, и архитектурных достопримечательностей. Большая часть страны находится на равнине, на юге начинаются предгорья Альп.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Боденское озеро — живописное место на границе Германии, Швейцарии и Австрии.

Нойшванштайн — "романтический" замок короля Баварии Людвига II (строился в 1869–1886 годах).

✤ Neuschwanstein Castle, Germany Courtesy of @care4art ← Tag your best travel photos with #travellingthroughtheworld Публикация от TRAVELLING THROUGH THE WORLD © (@travellingthroughtheworld) Июн 13 2017 в 11:10 PDT

Кёльнский собор — который начал строиться в XIII веке, а был закончен в 1880-м.

Хайдельберг — один из немногих полностью сохранившихся древних немецких городов.

СПОРТ

Если в мире есть эталон спортивной страны, то Германия будет как минимум претендовать на это звание. По статистике, около 27 миллионов человек являются членами спортивных клубов.

Причём в Германии развиты как летние, так и зимние виды, как командные, так и индивидуальные. Среди главных по популярности можно выделить гандбол, автоспорт, биатлон, лыжные гонки, гребля, лёгкая атлетика. Что интересно, немцы охотнее нас ходят даже на хоккей: согласно статистике Международной федерации, в сезоне 2016/2017 в Германии средняя посещаемость лиги составила 6198 человек, а КХЛ — 6121.

Но, разумеется, видом спорта номер один остаётся футбол. Германия — четырёхкратный и действующий чемпион мира с уникально выстроенной футбольной системой, начиная с детско-юношеского уровня и заканчивая профессиональным. Немецкий футбольный союз — самая многочисленная спортивная организация в мире с шестью миллионами членов и 170 тысячами команд. Ну а особенность немецкого футбола получила своё проявление в великой, возможно, самой известной футбольной цитате английского нападающего Гари Линекера:

— Футбол — это когда 22 человека играют в мяч, а выигрывают немцы. Сборная ФРГ выигрывала чемпионаты мира в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах и является самой стабильной сборной среди грандов, почти всегда претендуя на успех. За 110 лет существования бундестим обросла множеством легенд.

ЧУДО 1954 ГОДА

Выделим уникальное чемпионство 1954 года, когда в финале ФРГ сенсационно обыграла великую сборную Венгрии Ференца Пушкаша, да ещё как — 8:3. Тренером той немецкой команды был Зепп Хербергер, вошедший в историю несколькими фразами в духе Капитана Очевидности, типа "мяч круглый" или "мяч всегда прав", "матч продолжается 90 минут", "следующий противник всегда самый тяжёлый" и тому подобное. А главным лидером того чемпионского коллектива был Фриц Вальтер, попавший плен во время Второй мировой войны и избежавший отправки в СССР (из которой возвращались немногие) благодаря тому, что комендантом лагеря был заядлый футбольный болельщик майор Жуков.

ОСЬМИНОГ ПАУЛЬ

Ещё один выдающийся футбольный герой Германии — аналитик и эксперт осьминог Пауль. Родился он, предположительно, в Англии, а свою карьеру прогнозиста в океанариуме Оберхаузена он начал на Евро-2008, и тогда ошибся дважды в шести матчах с участием Германии, постоянно выбирая кормушку с её флагом. Однако на ЧМ-2010 способности Пауля стали какими-то космическими — он угадал победу Сербии над немцами, потом её вылет в полуфинале и все до единого остальные результаты, включая итог финала — 8 из 8. Скончался осьминог в октябре 2010 года, и теперь в его аквариуме стоит памятник — Пауль на футбольном мяче. Внутри скульптуры — прах любителя футбола.

СБОРНАЯ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ — 2017

Команда, которую привезёт Йоахим Лёв, не будет оптимальной. Но и в ней немало звёзд и возможных игроков сборной на чемпионате мира 2018 года. Ставку немцы в этом году сделают на игроков Бундеслиги.

Вратари: Берндт Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("ПСЖ").

Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Дортмунд), Йонас Хектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм").

Полузащитники: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия М"), Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс").

Из звёзд мировой величины можно выделить разве что Марка-Андре тер Штегена и Юлиана Дракслера, зато много молодых звёзд Бундеслиги, да и такой состав будет претендовать на трофей. Лёв ищет новых героев для ЧМ-2018, поэтому конкуренция среди игроков будет сумасшедшей. Он, будучи тренером сборной уже 11 лет, умеет готовить новые команды, аккуратно добавляя в немецкое футбольное блюдо свежие ингредиенты. В Россию приехали молодые игроки, образующие уникальный коктейль. И если с чемпионским составом ЧМ-2014 здесь совпадения только три (Гинтер, Дракслер и Мустафи), то с заявкой ЧМ-2018 их будет намного больше. Так что сборная Германии на этом турнире ни в коем случае не ослабленная — она просто нацелена на будущее.

Страна тайн и особых запретов: знакомимся со сборной Австралии по футболу