75-летний отец сестёр Уильямс подал на развод с 38-летней женой-алкоголичкой

Ричард Уильямс подал на развод со своей избранницей Лакейшей после того, как она, по словам отца теннисисток, подделала его подписи в системе социального обеспечения США и завладела деньгами и некоторым имуществом.

В официальных отношениях необычная пара состоит с 2010 года. По словам Ричарда, он не живёт с женой с августа 2016 года и воспитывает их общего пятилетнего сына Дилана сам. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на документы, поданные мужчиной в суд, уже несколько лет его жена страдает алкоголизмом, а сейчас встречается с преступником. Как утверждает муж Лакейши, ребёнку угрожает опасность.

Адвокат женщины категорически отверг все обвинения, назвав их возмутительными.

Ричард Уильямс — отец и тренер сестёр Серены и Винус Уильямс, которые на двоих выиграли 30 турниров Большого шлема.