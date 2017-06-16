"Реал" предпринимает меры, чтобы отговорить Роналду от ухода

По сообщениям испанской газеты Marca, руководство мадридского клуба старается "успокоить" португальскую звезду.

Согласно информации от источников испанской газеты, в клубе надеются, что Криштиану Роналду поменяет решение. Они постараются привлечь максимум общественной поддержки для своего игрока в связи с делом о неуплате налогов.

В то же время, как сообщает главная спортивная газета Испании, "Реал" не будет держать никого насильно". Варианты у чемпиона Европы есть — это и возвращение в "Манчестер Юнайтед", и "ПСЖ", и даже отъезд в Китай.

Напомним, сегодня утром СМИ сообщили, что Роналду принял решение покинуть мадридский клуб после заведения испанской прокуратурой уголовного дела по факту уклонения от налогов.