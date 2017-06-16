На Кубок конфедераций за день до турнира продано 60% билетов

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На Кубок конфедераций за день до турнира продано 60% билетов

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Об этом журналистам на пресс-конференции перед началом турнира заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

— Сейчас наша аудитория — 480 тысяч человек, то есть около 60%. Цены на билеты были установлены специальным советом с опытом распространения билетов. Будут покупки билетов в последний момент. Думаю, у нас будут аншлаги на всех аренах.

На субботний матч Россия — Новая Зеландия продано 44 тысячи билетов, ещё семь тысяч в открытом доступе. На игру Россия — Португалия билетов нет уже давно.

Кубок конфедераций стартует завтра в 18:00 матчем Россия — Новая Зеландия на арене "Санкт-Петербург".

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