Футболисты сборной России обменялись колкостями в Instagram и обсудили CS

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Футболисты сборной России обменялись колкостями в Instagram и обсудили CS

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Популярна среди партнёров по сборной России оказалась фотография Александра Бухарова с хештегом #яСоздаю.

Одноклубник нападающего и коллега по амплуа в составе на Кубок конфедераций Дмитрий Полоз прокомментировал пост словом "создавальщик". Но затем сам выложил фотографию с таким же хештегом — и получил ответ от Бухарова.

А Фёдор Смолов поинтересовался, что создал Бухаров, предположив, что речь идёт о сервере для игры в Counter Strike.

<p>Фото: Instagram/bukharov11</p>

Болельщики также не остались в стороне от дискуссии, приглашая футболистов "порубиться" в легендарную компьютерную игру.

Уже завтра сборная России стартует на Кубке конфедераций матчем против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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