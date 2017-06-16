Мутко: Сборная России обязательно сыграет с Бразилией перед чемпионатом мира

Читайте также

Мутко: Сборная России обязательно сыграет с Бразилией перед чемпионатом мира

1544

Фото: Twitter/Daily_Vacation

Глава РФС объявил о скорой договорённости с бразильцами о товарищеском матче в преддверии главного турнира 2018 года.

— Бразилия — наше всё. Сборная России обязательно будет играть с Бразилией в 2018 году. Мы этого очень хотим — и Бразилия тоже. Матч возможен, но когда — не могу сказать, переговоры продолжаются, но близки к завершению, — рассказал Мутко агентству "Р-Спорт".

Бразилия — одна из трёх сборных (вместе с Россией и Ираном), гарантировавших себе участие в ЧМ-2018.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!