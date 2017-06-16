Тренер сборной Новой Зеландии: Собираемся победить Россию

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Тренер сборной Новой Зеландии: Собираемся победить Россию

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

На предматчевой пресс-конференции тренер наших соперников по матчу-открытию Кубка конфедераций Энтони Хадсон заявил, что не боится россиян.

— Мы приехали сюда с настроем победить, а не просто радоваться жизни. Первая игра с Россией, и мы хотим выиграть. У сборной России есть три-четыре сильных игрока, но мы всё проанализировали и готовы на 100%. Уважаем сборную Россию, но не боимся её.

Перед матчем сборная Новой Зеландии не смогла провести тренировку на "Зенит-арене" (название ФИФА — арена "Санкт-Петербург"). Гостям предложили провести занятие на стадионе "Петровский", но они ограничились прогулкой по полю.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. Завтра в 18:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге откроют турнир сборные России и Новой Зеландии.

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