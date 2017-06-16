Главная звезда сборной Чили может пропустить первый матч Кубка конфедераций

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Главная звезда сборной Чили может пропустить первый матч Кубка конфедераций

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Фото:twitter.com

28-летний полузащитник лондонского "Арсенала" Алексис Санчес получил травму на тренировке национальной команды.

По сообщениям чилийской прессы, Санчес получил удар по ноге на одной из последних тренировок национальной команды. Форвард не смог завершить занятие вместе со всеми и раньше времени покинул поле, приложив к лодыжке лёд.

Напомним, первый матч на Кубке конфедераций сборная Чили проведёт 18 мая, команда встретится с футболистами из Камеруна. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.

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