Луческу потребовал от "Зенита" 4 млн евро за увольнение и грозит иском в ФИФА

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Луческу потребовал от "Зенита" 4 млн евро за увольнение и грозит иском в ФИФА

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

71-летний Мирча Луческу, работавший главным тренером клуба в минувшем сезоне, не собирается уходить бесплатно.

Как сообщают румынские СМИ, контракт петербуржцев с Луческу до сих пор действует. Стороны в данный момент продолжают переговоры по размеру компенсации. В случае невыполнения требований экс-тренер может подать иск в Палату по разрешению споров ФИФА.

Напомним, румын был уволен из клуба 28 мая по окончании чемпионата России. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в РФПЛ и не сумели попасть в Лигу чемпионов — 2017/18. Новым главным тренером "Зенита" стал Роберто Манчини.

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