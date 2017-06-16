Легендарный Пеле в Москве: Перенёс операцию, на ЧМ не смогу сыграть

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Легендарный Пеле в Москве: Перенёс операцию, на ЧМ не смогу сыграть

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Выдающийся футболист всех времён и народов посетил нашу столицу в преддверии Кубка конфедераций.

76-летний бразилец прибыл в Россию, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России.

Там Пеле и пошутил, сказав, что не сможет сыграть на ЧМ.

— Рад, что нахожусь в Москве. Недавно перенёс операцию, поэтому не смогу сыграть на чемпионате мира, — отметил легендарный футболист.

Напомним, что уже завтра в России стартует Кубок конфедераций, который Пеле также посетит.

Церемония открытия начнётся в 16:00, а в 18:00 стартует матч Россия — Новая Зеландия. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию. Следите за обновлениями.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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