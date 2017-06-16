Легендарный Пеле в Москве: Перенёс операцию, на ЧМ не смогу сыграть

Выдающийся футболист всех времён и народов посетил нашу столицу в преддверии Кубка конфедераций.

76-летний бразилец прибыл в Россию, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченном к году до старта чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России.

Тем временем великий Пеле заглянул в Москву! "На #ЧМ2018 сыграть не смогу. Операция на бедре" pic.twitter.com/Fqk4Ov7une — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2017 г.

Там Пеле и пошутил, сказав, что не сможет сыграть на ЧМ.

— Рад, что нахожусь в Москве. Недавно перенёс операцию, поэтому не смогу сыграть на чемпионате мира, — отметил легендарный футболист.

Напомним, что уже завтра в России стартует Кубок конфедераций, который Пеле также посетит.

Церемония открытия начнётся в 16:00, а в 18:00 стартует матч Россия — Новая Зеландия. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию. Следите за обновлениями.