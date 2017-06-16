Тульский "Арсенал" предложил Криштиану Роналду контракт

Первой с приглашением к Роналду обратилась берлинская "Герта", занявшая шестое место в минувшем сезоне Бундеслиги:
— Никаких денег, но невероятный вызов, и Берлин будет любить тебя как сына. Заинтересован, Криштиану?
Ronaldo wants to leave @realmadrid. No cash, but galactic challenge and Berlin will love you like a son. Interested, @Cristiano? #hahohe pic.twitter.com/qRdSDXS9jJ— Hertha BSC (@HerthaBSC) 16 июня 2017 г.
Через несколько часов к пока ещё игроку "Реала" обратился клуб, где он начинал карьеру — лиссабонский "Спортинг":
— Криштиану, сынок, возвращайся домой... Только не задерживайся, хорошо?
.@Cristiano, o bom filho à casa torna... ainda demoras? pic.twitter.com/zgAeLPSJYy— Sporting CP (@Sporting_CP) 16 июня 2017 г.
Не заставили себя ждать и российские клубы. Тульский "Арсенал" соблазняет самоваром, пряниками и игрушками.
@Cristiano ,мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки! pic.twitter.com/nlLvjUisXD— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2017 г.
Букмекерские конторы принимают ставки на то, какой клуб заполучит Роналду после ухода из Мадрида. Фавориты — "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и китайские клубы.
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