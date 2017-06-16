Тульский "Арсенал" предложил Криштиану Роналду контракт

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Тульский "Арсенал" предложил Криштиану Роналду контракт

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Фото: © Reuters

После новостей о возможном скором уходе из "Реала" на него началась настоящая охота в социальных сетях.

Первой с приглашением к Роналду обратилась берлинская "Герта", занявшая шестое место в минувшем сезоне Бундеслиги:

— Никаких денег, но невероятный вызов, и Берлин будет любить тебя как сына. Заинтересован, Криштиану?

Через несколько часов к пока ещё игроку "Реала" обратился клуб, где он начинал карьеру — лиссабонский "Спортинг":

— Криштиану, сынок, возвращайся домой... Только не задерживайся, хорошо?

Не заставили себя ждать и российские клубы. Тульский "Арсенал" соблазняет самоваром, пряниками и игрушками.

Букмекерские конторы принимают ставки на то, какой клуб заполучит Роналду после ухода из Мадрида. Фавориты — "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и китайские клубы.

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