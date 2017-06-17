Кубок конфедераций. Что это такое?

Лайф отвечает на самые популярные вопросы о том, что за турнир будет проводиться в России в ближайшие две недели и стоит ли обращать на него внимание.

Как появился Кубок конфедераций?

Прообразом турнира стал Кубок короля Фахда или Межконтинентальный Кубок чемпионов, проводившийся в начале 1990-х в Саудовской Аравии. Туда съезжались лишь некоторые лучшие сборные континентов — те, за которые было не жалко платить.

Международных турниров среди сборных проводится мало, идея ФИФА приглянулась и с 1997 года организатором форума стала Международная федерация футбола. Вскоре Кубок конфедераций стал проводиться раз в четыре года в стране — хозяйке ближайшего чемпионата мира как репетиция мундиаля, призванная проверить готовность организаторов.

Действующим обладателем трофея является сборная Бразилии, которая удерживает его уже 12 лет. Но в Россию она не отобралась.

Победители Кубка конфедераций:

1992 — Аргентина

1995 — Дания

1997 — Бразилия

1999 — Мексика

2001 — Франция

2003 — Франция

2005 — Бразилия

2009 — Бразилия

2013 — Бразилия

Кто участвует?

Победители шести континентальных футбольных первенств плюс чемпион мира и страна-хозяйка. Список участников Кубка конфедераций — 2017 выглядит так:

Группа А

Страна-хозяйка — Россия

Северная и Центральная Америка — Мексика

Океания — Новая Зеландия

Европа — Португалия

Группа В

Южная Америка — Чили

Азия — Австралия

Африка — Камерун

Чемпион мира — Германия

Почему Азию представляет Австралия?

Австралия перешла в Азиатскую футбольную конфедерацию из Океании в 2006 году из-за того, что у Океании нет ни одной прямой путёвки на чемпионат мира — только через стыковые матчи с командами других континентов. Да и конкурировать австралийцам на просторах Тихого океана было не с кем.

Где будет проходить?

В четырёх городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В столице принимать матчи будет стадион "Спартак", в Питере — "Арена Санкт-Петербург", она же "Крестовский", она же многострадальная "Зенит-арена", в главном городе Татарстана — "Казань-арена", на берегу Чёрного моря играть будут на олимпийском стадионе "Фишт". Финал пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.

Этот Кубок важен?

Да, особенно для сборной России. Это единственные официальные матчи при подготовке к домашнему чемпионату мира, последний шанс проверить игроков и дать им почувствовать атмосферу серьёзного турнира с сильными соперниками. В принципе, все сборные, за исключением Германии, привезли к нам оптимальные составы, да и бундестим даже звёздами второй величины способна обыгрывать кого угодно. Мотивированы подопечные Йоахима Лёва будут до предела: для них турнир — конкуренция за попадание в заявку на ЧМ-2018.

Есть ли звёзды?

Есть Криштиану Роналду — это тот самый парень, которого вчера позвали в тульский "Арсенал". Если этого вам недостаточно, то, возможно, вас устроят чилийцы Алексис Санчес (из "Арсенала" лондонского) и Артуро Видаль ("Бавария"). Вряд ли можно отказать в статусе звезды немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену или Юлиану Дракслеру из ПСЖ. Для ценителей есть 37-летний австралийский ветеран Тим Кэхилл, 14 лет игравший в чемпионате Англии.

Происходило ли на нём хоть что-нибудь интересное?

Ещё как! На самом деле, Кубок конфедераций тем и хорош, что здесь на команды не давит результат и они могут показать раскованную и красивую игру. Результативность трёх последних турниров — 3,5 мяча за матч, в 2013 году в Бразилии забивали и вовсе по 4,25.

А турнир 2009 года, например, запомнился невероятным попаданием в плей-офф сборной США после поражений в первых двух турах группового этапа. Для выхода в полуфинал американцам нужно было надеяться на разгром Италии Бразилией и самим крупно выигрывать у Египта. Это и произошло — чемпионы мира проиграли бразильцам 0:3, а США во втором тайме добились нужного результата с африканцами — также 3:0. В итоге звёздно-полосатые вышли в финал Кубка, где вели после первой половины встречи 2:0 у Бразилии, но уступили в основное время 2:3.

Какие шансы у наших?

На победу в турнире, пожалуй, небольшие. Букмекеры нас котируют на уровне четвёртой-пятой сборной Кубка — вместе с Мексикой. Коэффициент на победу россиян — около 10. Главный фаворит — Германия (2,3), затем Португалия (4,5) и Чили (5,5).

Главная турнирная задача сборной России — выйти в плей-офф. Тогда уже можно будет признать репетицию успешной — к тому же в случае поражения в полуфинале всё равно останется матч за третье место и шанс на бронзу. Хотя, понятное дело, это очень простое изложение сути.

Гораздо важнее — увидеть наконец цельную игру от подопечных Станислава Черчесова, которая временами проскальзывала в контрольном матче с Чили. Если мы хотя бы периодически будем видеть от наших несколько подряд точных пасов в касание, продуктивные забегания по флангам, понимание манёвров друг друга, будет гораздо приятнее. Это, по крайней мере, пригодится на чемпионате мира, в отличие от бронзы Кубка конфедераций.