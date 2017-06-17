Сборная Новой Зеландии по футболу: опасные танцоры из прекрасного далёка

Лайф знакомит читателей с самой необычной страной — участницей Кубка конфедераций — 2017 и её футбольной сборной.

Общая информация

Площадь — 268 680 квадратных километров (75-я в мире)

Население — 4,6 млн человек (124-я в мире)

Столица — Веллингтон

Официальные языки — английский и маори

История

Первым европейцем, побывавшим на островах, был голландец Абель Тасман в 1642 году, до этого этот архипелаг был заселён племенами с Полинезии. Новая Зеландия — это более 700 островов, самые большие из которых — Северный и, как ни удивительно, Южный. Причём Новая Зеландия — одна из самых поздно заселённых территорий на Земле, люди здесь появились только в XIII веке. С них началась история коренного для Новой Зеландии племени маори, на языке которых страна называется Аотеароа — "страна белого длинного облака". В конце XIX века сюда начали массово прибывать британцы, в том числе христианские миссионеры, обратившие местных в свою веру. Этот период прекрасно показан в нашумевшей книге Элеоноры Каттон "Светила" (2013 год), которую критики назвали самым ярким лауреатом Букеровской премии за всю историю. Доминионом Британской империи Новая Зеландия стала в 1907 году, фактически получив автономию от Британской империи.

Совсем недавно элемент флага Великобритании — Union Jack — мог и вовсе исчезнуть с флага Новой Зеландии и быть изменён на чёрно-белое полотно с папоротником, но на референдуме более 56% отвергло новый вариант национального знамени.

No change for New Zealand flag after $17M referendum https://t.co/dfGnZdpwQe pic.twitter.com/vG75u6sNBI — Breaking News (@NewsfeedTr) 24 марта 2016 г.

Население

Численность традиционного населения Новой Зеландии — племени маори — сейчас составляет около 15%. Большая часть (74%) — европейцы, ещё 12% являются выходцами из Азии.

Время

Разница между московским и новозеландским временем составляет девять часов, а с некоторыми отдалёнными островами — и все десять. Таким образом, вечерние матчи будут начинаться уже тогда, когда далеко на Востоке новозеландцы будут просыпаться и собираться на работу. А матч с Россией начнётся и вовсе в 3:00 по местному времени. Желаем новозеландцам успешно бороться со сном.

Природное богатство

Пожалуй, в состязании за звание самой красивой страны по природным достопримечательностям Новая Зеландия точно бы конкурировала за первое место. Основной рельеф страны — холмы, долины, вулканы и живописные фьорды, а значительная часть территории принадлежит национальным паркам.

Разумеется, как и в случае с Австралией, отдалённость от других материков создала на островах удивительную экосистему с уникальными видами животных и растений. Главный символ Новой Зеландии — нелетающая птичка киви, ставшая совсем недавно героем мема "Так, блэт" в российском Интернете.

А вот так выглядит ещё не превращённая в мем безжалостным Рунетом киви.

Ещё один необычный нелетающий символ — милый совиный попугай какапо, один из самых древних из ныне живущих обитателей нашей планеты.

Достопримечательности

Вулкан Тонгариро — здесь проходили съёмки фильма "Властелин колец".

Озеро Таупо — самое большое озеро страны, находящееся рядом с одноимённым вулканом. Оно упомянуто в другом произведении — "Детях капитана Гранта" французского писателя Жюля Верна.

Окленд — главный деловой центр страны. С башни Sky Tower (в середине панорамы) запускают первый в мире большой салют при праздновании Нового года на Земле.

Бухта Акароа — одно из самых живописных мест на востоке Южного острова.

Спорт

Безусловно, самым популярным видом спорта в Новой Зеландии было, есть и остаётся регби. All Blacks ("все в чёрном") — лучшая сборная мира, действующий обладатель Кубка мира, а регбийные матчи собирают многотысячные стадионы во многих городах страны.

Но футбол постепенно собирает всё большую аудиторию. Футбольная сборная по аналогии с регбийной называется All Whites и играет, как правило, полностью в белой форме. Но иногда приходится и в чёрной.

На чемпионатах мира новозеландцы побывали дважды — в 1982 и 2010 году, причём на последнем турнире стали единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Все три представители Океании свели вничью. Совсем скоро новозеландцам предстоит битва за выход в чемпионат мира в Россию — сначала стыковые матчи с Соломоновыми островами, а потом, скорее всего, встреча с пятой сборной Южной Америки.

А вот на кубках конфедераций ребятам из прекрасного далёка не везёт: за три турнира сборная Новой Зеландии сыграла девять матчей и забила в них только два гола, пропустив 24.

Интересно, что в России мы вполне могли увидеть вовсе не представителей Страны длинных облаков, а Папуа — Новую Гвинею. Последний Кубок Океании проходил именно там, и хозяева дошли до финала, где проиграли новозеландцам по пенальти — 2:4.

Танец хака

Неотъемлемой частью культуры Новой Зеландии является хака — ритуальный боевой танец маори, сопровождаемый гримасами и ударами себя в грудь и бёдра. После обнаружения проблем с вибрацией газона на "Зенит-Арене" мы уже писали об опасности исполнения танца на Кубке конфедераций перед матчем с Россией.

Проверим "Зенит-Арену" на вибрацию новозеландской хакой!

Известен он по всему миру прежде всего благодаря регбийной сборной.

Но танцуют хака национальные сборные страны по всем возможным видам спорта, в том числе баскетболисты, ватерполисты и даже хоккеисты.

А вот как раз футбол — редкое исключение. Время от времени новозеландские футболисты исполняют танец после больших побед. После приезда в Россию игроков уже спрашивали, почему они не культивируют хака, как прочие спортсмены, на что те предпочли отшутиться — "мол, мы и так неплохо танцуем, поверьте". На деле — проблема в регламенте. В ФИФА чётко прописано время появления команд в подтрибунных помещениях, исполнение гимнов и все составляющие церемонии открытия встречи. Поэтому времени на этот удивительный ритуал просто не остаётся.

Состав на Кубок конфедераций — 2017

На турнире в России команда Энтони Хадсона выступит в следующем составе:

Вратари: Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс"), Стефан Маринович ("Унтерхахинг"), Тамати Уильямс ("Валвейк").

Защитники: Томми Смит ("Ипсвич Таун"), Сэм Бразертон ("Сандерленд"), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс"), Михаэл Боксолл ("Суперспорт Юнайтед"), Кип Колви ("Сан-Хосе Эртквейс"), Темистоклис Цимополутос ("Яннина"), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — "Веллингтон Феникс"), Деклан Винне ("Ванкувер"), Дэн Ингем ("Брисбен Роар").

Полузащитники: Клейтон Льюис ("Окленд Сити"), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — "Веллингтон Феникс"), Райан Томас ("Зволле"), Билл Туилома ("Марсель"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори").

Нападающие: Монти Марк Паттерсон ("Ипсвич Таун"), Шейн Смелц ("Борнео"), Крис Вуд ("Лидс Юнайтед"), Коста Барбарусес (без команды).

Набор футболистов — очень необычный. Здесь представители и чемпионата Индонезии, и местной лиги, и различных европейских стран от Греции до Голландии. Главные угрозы — Крис Вуд и Шейн Смелц, упомянем и о Косте Барбарусесе, которого знатоки нашего футбола могут помнить по выступлениям за... владикавказскую "Аланию" в 2011 году. Вообще же Новая Зеландия славится своим коллективизмом и боевитостью. Недооценивать её точно нельзя — потеря очков в таком случае более чем вероятна. Предположим, что даже португальцам с Новой Зеландией будет очень непросто. Ну а нашим — и подавно.

Поэтому сегодня в 18:00 ждём в Санкт-Петербурге прекрасного матча открытия Кубка конфедераций. Двухнедельный праздник футбола в России начинается!

ПОРТУГАЛИЯ: СТРАНА МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ И РОНАЛДУ

МЕКСИКА: СТРАНА, ГДЕ СТАНОВЯТСЯ БОГАМИ

АВСТРАЛИЯ: СТРАНА ТАЙН И ОСОБЫХ ЗАПРЕТОВ

КАМЕРУН: СТРАНА КРЕВЕТОК И НЕУКРОТИМЫХ ЛЬВОВ

ЧИЛИ: СТРАНА ПОЭТОВ И ЗАГАДОЧНЫХ МЕСТ