В Казани бесплатно раздают тысячи билетов на матчи Кубка конфедераций

По сообщениям СМИ, из-за проблем с реализацией билетов на встречу Мексики и Португалии в столице Татарстана намерены раздать оставшиеся даром.

Как сообщает Бизнес Online, Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций — 2017 (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. — Прим. Лайфа), распоряжение о том, что местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи турнира зрителями.

По данным прессы, к выполнению инструкции сверху уже приступили в Казани и раздали более 2000 билетов сотрудникам местного МЧС.

На матч Мексика — Португалия, который пройдёт в Казани 18 июня в 19:00 по московскому времени, по данным на четверг, было продано 23 000 билетов. Учитывая, что местная "Казань-арена" вмещает 45 000 человек, такого количества зрителей, мягко говоря, мало.

По информации СЭ, болельщики КК-2017 уже выкупили самые доступные места на казанском стадионе. Соответственно, бюджетники получат бесплатно билеты на самые дорогие места.

Напомним, Кубок конфедераций стартует сегодня петербургским матчем Россия — Новая Зеландия. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Лайф проведёт текстовую трансляцию матча-открытия турнира.