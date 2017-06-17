From Russia with love. Роналду поздравил своего сына с 7-летием из Казани

— Поздравляю тебя, папина любовь! Я горжусь тобой! Скоро мы будем вместе. Люблю тебя, — написал Криштиану Роналду в обращении к своему сыну, которому сегодня исполняется семь лет.
Напомним, что первым соперником португальцев на КК станет сборная Мексики. Встреча состоится завтра, 18 июня, в 18:00 по московскому времени.
Сегодня в 16:00 в Санкт-Петербурге начнётся официальная церемония открытия Кубка конфедераций, а в 18:00 начнётся матч Россия — Новая Зеландия. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.
СТРАНА МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ И РОНАЛДУ. ЗНАКОМИМСЯ СО СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ ПО ФУТБОЛУ
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