Глушаков: Мы должны сплотиться, чтобы не было стыдно за нашу страну

30-летний полузащитник сборной России и капитан московского "Спартака" перед стартом Кубка конфедераций дал интервью порталу welcome2018.com.

— Кубок конфедераций в народе называют репетицией чемпионата мира. Во многом так и есть, — сказал игрок сборной России. — Это проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но всё же борются за Кубок, а значит, это важные матчи для всех стран-участниц.

— Современный футбол непредсказуем. Любая команда может выиграть. Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы.

Также Глушаков отметил, что сборная России нуждается в поддержке болельщиков.

— Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата — чтобы не было стыдно за нашу страну, — отметил футболист.

Напомним, что сборная России сыграет свой первый матч на Кубке конфедераций уже сегодня. Первыми соперниками подопечных Станислава Черчесова будут новозеландцы. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. В 16:00 начнётся официальная церемония открытия турнира. Лайф будет вести текстовую трансляцию. Присоединяйтесь!